Опыт тюменских нейрохирургов в реабилитации представили на конференции в Подмосковье

Фото пресс-службы ФЦН

Опыт применения технологий нейрохирургии в реабилитации пациентов произвел впечатление на участников международной конференции "Стимуляция. Баланс-контроль. БОС: реабилитационные технологии будущего и настоящего", которая состоялась в Красногорском районе Московской области.

С докладом "Нейрохирургические методики нейрореабилитации" выступил заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, к.м.н., председатель Тюменского областного регионального отделения Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов. Именно он представил центр на конференции.

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Специалист отметил, что отделение нейрореабилитации в ФЦН Тюмени было создано руководителем центра Альбертом Суфиановым в 2011 году, за год до того, как появился официальный приказ Министерства здравоохранения РФ об организации медицинской реабилитации. Идея главного врача эффективно оправдала себя на практике, и сегодня многие наработки ФЦН интересны многим клиникам страны.

"Само название доклада сначала удивило реабилитологов. Ведь есть классические методы реабилитации, такие как массаж и ЛФК, а чем же может помочь нейрохирургия? В тех случаях, когда ресурс пациента уже исчерпан, нейрохирурги могут исправить ситуацию. В частности, это касается операций по реваскуляризации головного мозга. Например, произошел ишемический инсульт, питание в часть головного мозга по сосуду уже не поступает, он закупорен. Нейрохирурги могут возобновить кровоток в эту зону мозга, создав новый сосуд", - пояснил Алексей Кудряшов.

Проводить операции, браться за которые не рискуют врачи других клиник, позволяют возможности гибридной операционной, которая впервые на территории России и СНГ появилась именно в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Второй блок доклада касался функциональной нейрохирургии. Представитель ФЦН Тюмени рассказал, как нейрохирургические технологии позволяют реабилитировать пациента при спастике, которая может возникнуть в результате травм, ДЦП или инсульта. Помимо того, что это мешает человеку полноценно двигаться, напряжение мышц доставляет боль, вызывает контрактуру, изменение суставов и в последствии приводит к существенной потере жизненной активности.

Справиться с этим помогает установка баклофеновых помп. В ФЦН Тюмени такие операции проведены 14 пациентам. Еще более современная и эффективная методика – нейростимуляция, опыт тюменских нейрохирургов в которой является лидирующим по среднегодовым показателям в России. Участникам конференции было продемонстрировано видео о проведении подобной операции и сравнение спастики до и после вмешательства.

"Конечно, на конгрессе, где говорилось о том, как реабилитировать пациентов после инсульта, нельзя было не сказать, что в ФЦН проводят операции, которые предотвращают инсульт, как первичный, так и повторный. Также были затронуты вопросы оказания помощи пациентам с аневризмой, артериовенозной мальформацией, стенозом брахиоцефальных артерий", - добавил заведующий организационно-методическим отделом ФЦН.

Алексей Кудряшов также обратил внимание слушателей на то, что одним из секретов организации высококачественного лечения и реабилитации в ФЦН Тюмени является интенсивная подготовка нейрохирургов с использованием самых современных технологий.

В 2016 году на базе ФЦН открылась кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного университета им. Сеченова. Технологии, которые ввел здесь главный врач ФЦН, профессор Алберт Суфианов, впечатлили участников конференции и послужили основанием для высокого доверия со стороны опытных именитых коллег из Москвы, которые были там.

"Самое главное, несмотря на столь высокий уровень оказания медицинской помощи, высококлассных специалистов и передовое оборудование, попасть к нам, при реальной необходимости, подтвержденной врачами по месту жительства, не составляет труда. Пациентов направляют по результатам очных и заочных консультаций, а все операции гражданам России проводятся за счет федерального бюджета. Все эти аспекты в совокупности впечатлили аудиторию. Думаю, что теперь реабилитологи будут использовать и нейрохирургические технологии, которые раньше даже для Москвы казались мало доступными", - подытожил Алексей Кудряшов.

Отметим, что организаторами конференции выступила группа компаний "Медси", Клиническая больница на Пятом шоссе, МГМУ им. Сеченова и ООО "Орторент". Директор стационарного кластера "Медси", академик Константин Лядов с группой известных в медицинском сообществе реабилитологов являются разработчиками уникального комплекса реабилитационных технологий.