В Тюмени чествовали победителей конкурса об отцах и дедах

фото партии «Единая Россия»

Конкурс "Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством!" партии "Единая Россия" назвал победителей и призеров.

Школьников из всех муниципальных образований региона, чьи работы признаны лучшими и вышли на областной этап конкурса отметили в трех номинациях: "Самая оригинальная фотография на тему: Папа может всё!", "Портрет моего папы, дедушки, прадедушки", "Самое лучшее сочинение по заданной теме".

По словам секретаря тюменского регионального отделения "Единая Россия" Андрея Артюхова, органы власти занимаются вопросами семьи и региону удалось достичь неплохих результатов. С 2007 года фиксируется постоянный естественный прирост населения и снижение младенческой смертности. Особое внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей, 95% сирот проживают в семьях. Становится больше многодетных: из 228,5 тыс. тюменских семей с детьми почти 10% воспитывают трех и более детей.

фото партии «Единая Россия»

Как отметил руководитель тюменских единоросов, состоявшееся творческое состязание способствует повышению статуса отцовства в современной семье, подчеркивает важную роль мужчины в воспитании детей и развивает семейные традиции.