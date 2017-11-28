Тюменцы присоединятся к движению "Щедрый вторник"

t-l.ru

Акция "Добрый рейд 55+" состоится в Тюмени 28 ноября. Она приурочена к Международному дню благотворительности #ЩедрыйВторник.

Как сообщает областной департамент социального развития, в ходе акции "Добрый рейд 55+" волонтеры окажут помощь в уборке квартир, проведут виртуальные экскурсии, мастер-классы по компьютерной грамотности, пальчиковой гимнастике, поделятся секретами ухода за кожей лица в зрелом возрасте, расскажут об особенностях возрастного макияжа и проведут салонную спа-процедуру – парафинотерапию для рук.

Подробную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефону 51-77-05 (отдел по связям с общественностью), на сайте Областного геронтологического центра или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".