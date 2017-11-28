На Ямале ожидают падение ступени ракеты в начале декабря

mil.ru

Створки головного обтекателя и частей центрального блока ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома "Восточный", упали в Якутии 28 ноября.

Падение створок головного обтекателя было "зафиксировано визуально". В Минприроды Якутии добавили, что после пуска ракеты-носителя в небе над Югюлятским наслегом (якутский поселок) были зафиксированы ярко святящаяся вспышка и два хлопка.

Как сообщает информационное агентство "Север-пресс", 27 ноября администрация Ямальского района объявила о возможном падении на территорию ступени ракеты. На официальном сайте муниципалитета со ссылкой на Министерство обороны РФ поместили объявление о том, что в интересах обороноспособности страны 2 декабря (резерв 3 декабря) с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут местного времени состоится пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом.

"Уважаемые ямальцы! Район падения ступени - окрестности факторий Порц-Яха и Хадыта. Эти территории объявляются временно опасными, просьба жителей, ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения этих мест", - предупреждают представители власти района.