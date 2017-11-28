Названы обладатели знака качества "Тюменская марка"

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27 предприятий стали обладателями знака качества "Тюменская марка". Церемония награждения состоялась в ДК "Нефтяник" в Тюмени 28 ноября.

Лучшими в "Промышленном производстве" стали Тюменская вышивальная фабрика, швейная фабрика "Профиль" и производственная компания "Леском".

В номинации "Строительство" знак качества получили предприятие Skany, занимающееся 3D-сканированием зданий, компания "Парк Декор" и проектная организация "ТюменьПроектСервис". В "Социально-культурной сфере" не было равных центрам дополнительного образования "Еврошкола" и LEGO Education, а также центру раннего плавания "Жемчужинка".

В номинации "Бытовые услуги" отличились предприятие "КлючСервис+", меховое ателье Олеси Левашовой и сервисный центр ANNA MANCINI. В сфере "Туризм" марку получили турфирма ТРЭВЭЛ, мастерская путешествий "Рыжий слон" и агентство путешествий "Карта открытий".

В номинации "Пищевая и перерабатывающая промышленность" победу отпраздновали хлебокомбинат "Абсолют", комбинат мясных полуфабрикатов "Мясная сказка" и первая фитнес-кондитерская MUKINET. В сфере "Общественное питание" победу одержали столовая "Как дома", центр выездного обслуживания "МаксиМ" и пиццерия Pizza Express .

Первыми призерами новой номинации "Молодежное предпринимательство", введенной в этом году, стали производитель развивающего оборудования для детей "Умничка", клининговая компания Clean with love и ресторан быстрого питания Tesla Burger.

Еще в одной новой категории "Бизнес для бизнеса" марка досталась компании "МИР", Дому рекламы "Клякса" и производителю пластмассовых и пластиковых изделий предприятию "Росавит".

"Мы действительно хотели изменить формат, и это сделали. Мы благодарим вас всех за вашу открытость. Очень надеемся, что бизнес в Тюмени станет благодаря конкурсу сильнее, крепче, и это поможет еще в более лучшую сторону меняться нашему городу", – пожелал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

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Напомним, юбилейный конкурс "Тюменская марка" проходил в новом формате. Был введен институт народных экспертов: из всех желающих стать экспертами тюменцев рандомно отобрали 240 человек. Они в течение месяца посещали с экскурсиями предприятия и оставляли свои голоса за понравившиеся. Кроме того, проходило онлайн-голосование на сайте marka72.ru – здесь интернет-пользователи могли узнать информацию об участниках и отдать свой "лайк" любому из них.

Основное голосование проводилось на выставке "Тюменская марка" в технопарке. Здесь в течение двух дней, 18 и 19 ноября, жители города могли лично познакомиться со 100 предприятиями, участвующими в конкурсе, подробнее узнать об их работе и проголосовать. Всего выставку посетило более 9 тыс. человек. Победителей определили по общей сумме баллов всех голосов по всем видам оценки.

Победители смогут использовать знак качества "Тюменская марка" в течение трех лет в своих рекламных кампаниях и на продукции. Кроме того, они получат право на создание фильма о компании, который станет визитной карточкой предприятия и одним из наиболее эффективных инструментов продвижения бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.