В России на борьбу со сговорами на торгах привлекут ИИ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Положение о государственной информационной системе "Антикартель" утвердило правительство РФ. Ее задача – находить и предотвращать картельные соглашения на государственных закупках.

По информации федерального правительства, в начале 2026 года в ГИС внедрят технологию ИИ. За счет этого система сможет находить новые, ранее неизвестные схемы сговоров. Под автоматический контроль будут попадать 100 % открытых госторгов.

"Цифровизация и автоматизация процесса выявления антиконкурентных соглашений позволят повысить эффективность расходов бюджета и прозрачность закупочных процедур", – отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Оператором ГИС выступает ФАС России.

Напомним, 1 августа 2025 года вступили в силу поправки в закон "О защите конкуренции", которые установили правовые основы функционирования автоматизированной системы.

До появления ГИС анализ торгов проводился сотрудниками ФАС вручную.