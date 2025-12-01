В России на борьбу со сговорами на торгах привлекут ИИ
Положение о государственной информационной системе "Антикартель" утвердило правительство РФ. Ее задача – находить и предотвращать картельные соглашения на государственных закупках.
По информации федерального правительства, в начале 2026 года в ГИС внедрят технологию ИИ. За счет этого система сможет находить новые, ранее неизвестные схемы сговоров. Под автоматический контроль будут попадать 100 % открытых госторгов.
"Цифровизация и автоматизация процесса выявления антиконкурентных соглашений позволят повысить эффективность расходов бюджета и прозрачность закупочных процедур", – отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Оператором ГИС выступает ФАС России.
Напомним, 1 августа 2025 года вступили в силу поправки в закон "О защите конкуренции", которые установили правовые основы функционирования автоматизированной системы.
До появления ГИС анализ торгов проводился сотрудниками ФАС вручную.