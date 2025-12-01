  • 10 декабря 202510.12.2025среда
Сургутский район вновь признан лидером рейтинга прозрачности закупок

Общество, 17:29 10 декабря 2025

из социальных сетей главы Сургутского района | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района

Сургутский район вновь стал лидером национального рейтинга прозрачности закупок. Муниципалитет подтвердил статус одного из самых открытых и эффективных в стране. Об этом сообщил в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок за период с июля 2024 по июнь 2025 года Сургутский район получил высшую оценку – "Гарантированная прозрачность", набрав 5922 балла. Этот результат позволил обойти такие крупные города, как Челябинск, Екатеринбург и Сочи, – сообщил Андрей Трубецкой.

Муниципалитет участвует в рейтинге уже седьмой раз, в четвертый раз становится лидером. В 2024 году был достигнут рекордный объем закупок почти на 9 млрд рублей – самая значительная сумма за всю историю района.

из социальных сетей главы Сургутского района | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района

- Ключевую роль в этом сыграли внедренные цифровые решения. С 2017 года успешно функционирует "Электронный магазин Сургутского района" для малых закупок, а с 2018 года все этапы – от планирования до исполнения контрактов – полностью переведены в электронный формат с помощью системы "Госзаказ", – поделился Андрей Трубецкой.

Стратегия повышения эффективности системы закупок Сургутского района основана на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур и позволяет сокращать объем неконкурентных закупок.

из социальных сетей главы Сургутского района | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района

- Развитая контрактная система – это не только инструмент эффективного расходования бюджета, но и важный фактор социально-экономического развития. Она способствует созданию современной инфраструктуры, привлекает местных поставщиков и повышает качество услуг для жителей, – прокомментировал Андрей Трубецкой.

Торжественная церемония награждения прошла в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. На мероприятии традиционно присутствовали представители государственных структур и ведущие эксперты отрасли. "Национальный рейтинг прозрачности закупок" — независимый проект, созданный для экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Главная его цель – сформировать здоровую конкурентную среду и повысить доверие к закупочным процедурам.

