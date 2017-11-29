Синоптики рассказали, почему в Тюмени нет снега

Снег в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

На рост сугробов жителям Тюмени в ближайшее время рассчитывать не приходится, сообщают синоптики.

По данным Фобос, малоснежье в конце осени объясняется происходящими над регионом атмосферными процессами. Долгое время погоду в европейской части России и на Урале диктовал обширный антициклон. 28 ноября он немного сдал свои позиции, и снегопадам удалось прорваться в Европейскую Россию. Но 29 ноября антициклон снова усилится и оттеснит облачные поля к северу. В центре страны новые снегопады маловероятны, а Урал и вовсе окажется практически в центре очага высокого давления.

В условиях солнечной погоды высота снежного покрова в Тюмени может уменьшиться. Этому не помешают даже минусовые температуры: до конца недели днем -5…-8°. И только в воскресенье, 3 декабря, под влиянием атмосферного фронта пройдут снегопады, а температура поднимется до -2°.