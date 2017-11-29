Почти 600 многодетных семей получили земельные участки в Заводоуковске

Фото Юрия Комолова, "Тюменская область сегодня"

594 земельных участка получили многодетные семьи в Заводоуковске. Все они в скором времени станут жителями микрорайона Южный, который уже начал застраиваться домами.

Его площадь - 191 га. На каждую семью в среднем положено по десять соток хорошей, плодородной земли. Глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин заверил, что еще в прошлом году на этих территориях выращивали зерновые.

Он рассказал, что уже нарезан 1 тыс. 31 участок, на 594 участка семьи уже получили документы. На некоторых уже началось строительство. В целом, программа предусматривает освоение площадки за десять лет.

"За 2017 год мы выдали около двухсот разрешений, однако пока что построено только девять домов. Мы проводим работу по созданию инфраструктуры, уже частично построены силовые и низковольтные линии, идет строительство дорог, всего в микрорайоне будет построено 13,7 километров сначала в щебеночном варианте, затем пойдет асфальтирование. В декабре на площадку зайдут газовики. Система канализации пока что не предусмотрена", - пояснил Александр Анохин.

Фото Юрия Комолова, "Тюменская область сегодня"

Глава городского округа подчеркнул, что все участки имеют подъезды с дорог и хозяйственные проезды, поэтому людям здесь будет комфортно. Под объекты инфраструктуры, такие как магазины, школу, поликлинику и т.п., отведено 48 земельных участков. Экспертиза проекта школы на 900 учеников уже на стадии завершения, строительство займет примерно два года. Микрорайон будет удобным не только для семей с автомобилями - маршруты существующего общественного транспорта планируют продлевать по мере того, как в Южном будут появляться жители.

"Мы практически решили проблему с обеспечением многодетных семей земельными участками по округу, на рассмотрении сейчас находятся тринадцать дел. Без работы здесь тоже никто не останется, в Заводоуковске на данный момент открыто около 400 вакансий", - сообщил Александр Анохин.

Напомним, в Тюменской области по состоянию на 1 ноября 2017 года на учет принято 13 тыс. 155 многодетных семей, из них 5 тыс. 312 живут в Тюмени и 7 тыс. 843 в районах и городских округах. С начала действия программы 5 тыс. 778 семей уже получили земельные участки общей площадью 652,9 га.

В Заводоуковском городском округе, Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Нижнетавдинском, Уватском, Упоровском районе и в Ялуторовске обеспечено землей более 90%, в Сорокинском и Юргинском районах - 100% семей, имеющих трех и более детей.

Дарья Казакова