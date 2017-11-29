Школа эпилептологии в Тюмени провела первое занятие

Фото пресс-службы ФЦН

В Тюмени начала работу Школа эпилептологии в рамках реализации партийного проекта "Жизнь в ясном сознании", инициированного депутатом Тюменской областной думы, главным врачом Федерального центра нейрохирургии, профессором Альбертом Суфиановым.

Задача Школы эпилептологии – качественное информирование пациентов и их родственников о природе и течении заболевания, возможностях получения квалифицированной медицинской помощи.

По мнению руководителя проекта Альберта Суфианова, в России очень много запущенных случаев эпилепсии:

"Врачи прописали какие-то лекарства и махнули рукой. Однако именно ранняя диагностика и передача пациента специалистам, способным излечить, возвращает человека в строй. Это особенно касается эпилепсии в детском возрасте. Часто недуг прячется под маской других заболеваний, например, ДЦП. Но при правильной своевременной диагностике можно полностью избавить человека от приступов. Это должно произойти как можно раньше. Не в 15–20 лет, когда мозг пациента уже изможден, а в детском возрасте", - поясняет профессор. "В первую очередь, мы хотим донести информацию до родителей, чьи дети впервые столкнулись с эпилепсией. Частота и форма проведения мероприятий будут зависеть от потребности аудитории. Первая встреча прошла в очной форме, но мы также можем организовывать их в онлайн-режиме, если так будет удобнее", - отметил председатель общественного совета по проекту, врач-невролог ФЦН Алексей Кудряшов.

Он напомнил, что партийный проект направлен на повышение доступности специализированной помощи больным эпилепсией, в том числе детям. Пилотной площадкой программы стал детский психоневрологический интернат в Успенке, где такой диагноз поставлен более 100 детям. Большинство из них не могут самостоятельно передвигаться. Обследование и лечение каждого ребенка с транспортировкой в поликлиники города потребовало бы около 450 выездов в год. Чтобы сделать эту помощь доступнее, принято решение организовать эпилептологическую службу непосредственно в самом учреждении.

"Сейчас там проводится ремонт, закупается оборудование, будет пройдено лицензирование. Следующим этапом проекта станет экстраполяция лучших методик и опыта этой службы на другие организации региона, чтобы те, кто нуждается в помощи, имели близкую к ней доступность", - пояснил Алексей Кудряшов.

Врач-невролог, эпилептолог Ольга Клименко на первом занятии Школы эпилептологии представила собравшимся содержательную презентацию и в доступной форме осветила многие аспекты, касающиеся заболевания: типы эпилепсии, диагностика, традиционные и инновационные методы лечения и многое другое.

Так, например, врач обратила внимание на необходимость проведения более длительной электроэнцефалографии. Рутинный ЭЭГ-мониторинг, который проводится сегодня всем пациентам, имеющим признаки эпилепсии, обладает низкой эффективностью из-за короткой продолжительности.

"Бывают виды эпилепсии, когда приступы зависят от цикла сна и бодрствования, в таком случае необходимо провести ночной мониторинг, поскольку приступ может произойти только во сне. В остальных случаях достаточно дневного исследования. Хотя при первичной диагностике было бы желательно провести суточный мониторинг, чтобы точно установить отдел мозга, провоцирующий приступы, но на сегодняшний день эту процедуру сложно организовать", - отметила она.

Во время общения с аудиторией доктора пояснили, что в случаях, когда медикаментозное лечение становится не эффективным, и приступы сохраняются, рекомендуется оперативное вмешательство. Федеральный центр нейрохирургии имеет большой опыт по проведению операций больным, страдающим эпилепсией.

Завершая выступление, Ольга Клименко пригласила родителей и специалистов обращаться за информацией через сайт "Детки" в разделе "Консультации", где она вместе со своим коллегой, врачом-нейрохирургом Юрием Якимовым отвечает на все вопросы родителей. Следующие занятие Школы эпилептологии состоится в первом квартале 2018 года.