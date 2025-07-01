Президент России присвоил почетные звания жителям Тюменской области
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания жителям Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено главному врачу Областной клинической психиатрической больницы Евгению Родяшену.
За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" присвоено директору филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостотряд-87" Леониду Губко.
Указ президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами" размещен на портале правовой информации.