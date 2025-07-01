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Президент России присвоил почетные звания жителям Тюменской области

Общество, 21:40 17 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания жителям Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено главному врачу Областной клинической психиатрической больницы Евгению Родяшену.

За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" присвоено директору филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостотряд-87" Леониду Губко.

Указ президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами" размещен на портале правовой информации.

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# государственные награды

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