Жители Тюменской области могут принять участие в акции "Собери ребёнка в школу"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Собери ребёнка в школу" стартовала в Тюменской области. Жители областной столицы могут принести вещи в пункт сбора, который открыт на базе Штаба общественной поддержки "Единой России".

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Для многих семей такая помощь – реальная поддержка. В прошлом году по всей стране удалось собрать более 287 тысяч комплектов – рюкзаки, тетради, форма, спортивный инвентарь. Всё, что нужно для старта учебного года", - отметил глава региона.

В Тюменской области акцию поддерживают "Единая Россия", "Молодая гвардия" и волонтёрские объединения. Школьные наборы готовят для детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с особенностями здоровья, детей участников СВО и школьников из новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.