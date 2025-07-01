Общественники оценили ход строительства развязки на Московском тракте

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ход строительства развязки на Московском тракте и улицы Сергея Джанбровского оценили члены общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области.

По словам начальника "Управления автомобильных дорог" Андрея Ковалева, проект развязки разработан в 2024 году. В его состав входят все съезды, также предусмотрены два надземных пешеходных перехода. Цель развязки – создать логистическую связь между уже существующими жилыми комплексами.

"Подрядчик информирует, что работы ведутся с опережением на 40 процентов. Ключевая часть проекта — пролётное строение — уже готова, и сейчас идёт формирование подъездов, съездов, различных уширений", — рассказал о ходе строительных работ заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.

Кроме того, на участке подъезда к Тюмени со стороны Екатеринбурга выполняют капремонт с устройством левых поворотов и центральной разделительной полосой, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.