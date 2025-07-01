  • 17 июля 202517.07.2025четверг
  • USD77,9585
    EUR90,5635
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер юго-западный

Общественники оценили ход строительства развязки на Московском тракте

Общество, 19:11 17 июля 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ход строительства развязки на Московском тракте и улицы Сергея Джанбровского оценили члены общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области.

По словам начальника "Управления автомобильных дорог" Андрея Ковалева, проект развязки разработан в 2024 году. В его состав входят все съезды, также предусмотрены два надземных пешеходных перехода. Цель развязки – создать логистическую связь между уже существующими жилыми комплексами.

"Подрядчик информирует, что работы ведутся с опережением на 40 процентов. Ключевая часть проекта — пролётное строение — уже готова, и сейчас идёт формирование подъездов, съездов, различных уширений", — рассказал о ходе строительных работ заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.

﻿

Кроме того, на участке подъезда к Тюмени со стороны Екатеринбурга выполняют капремонт с устройством левых поворотов и центральной разделительной полосой, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:40 17.07.2025Президент России присвоил почетные звания жителям Тюменской области
19:23 17.07.2025"День цифры" провели для детей участников СВО в тюменском Центре робототехники
19:11 17.07.2025Общественники оценили ход строительства развязки на Московском тракте
18:45 17.07.2025Конкурс лучших практик реабилитации инвалидов стартовал в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора