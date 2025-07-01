439 открыток отправят тюменцы участникам СВО

| Фото: информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы | Фото: информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы

Поздравительные открытки отправят тюменцам, находящимся на передовой в зоне специальной военной операции. Акция стартовала в Тюменской городской думе, она приурочена к 439-летию областного центра.

"Трогательные открытки пройдут долгий путь, чтобы напомнить нашим парням, что мы рядом, помним и гордимся ими. Для защитников, находящихся вдали от дома, эти письма станут доброй весточкой, окажут поддержку и придадут сил", — рассказала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. Она отметила, что подобные инициативы имеют большое значение для укрепления боевого духа участников специальной военной операции.

В акции также принимают участие школьники, студенты, пенсионеры, сотрудники предприятий и организаций города, представители общественных организаций. Всего в зону СВО планируют отправить 439 открыток.

Ранее в рамках городского проекта "Тюмень для Победы" депутат Тюменской городской думы Алексей Рагозин приобрел и подготовил к отправке на передовую автомобиль "Нива" повышенной проходимости. Техника была закуплена по просьбе одного из сотрудников возглавляемого Алексеем Рагозиным завода "Тюменьремдормаш", который в настоящее время, как и некоторые его коллеги, принимает участие в специальной военной операции.