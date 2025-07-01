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Компания "EVRAZ STEEL HOUSE" начала сотрудничать с Тюменской областью

Экономика, 19:27 17 июля 2025

предоставлено компанией EVRAZ STEEL HOUSE

Компания "EVRAZ STEEL HOUSE" из Московской области присоединилась к одному из ключевых проектов развития Тюменской области — Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Соответствующее соглашение подписано.

"Мы полностью готовы и хотим максимально оперативно поставить наши лучшие наработки и опыт наших специалистов на службу Тюменской области — одного из стратегически важных регионов России. Для нас важно, что это сотрудничество по-настоящему взаимовыгодно и обещает принести пользу и региону, и бизнесу", — рассказал исполнительный директор EVRAZ STEEL HOUSE Михаил Гец.

Используемая EVRAZ STEEL HOUSE технология модульного и префаб строительства позволит в сжатые сроки и с высоким качеством возводить в Тюменской области социальные объекты – детские лагеря, детские сады, школы, медицинские объекты. Ключевыми преимуществами технологии являются скорость строительства, надёжность в экстремальных условиях и возможность оперативно решать социальные задачи.

предоставлено компанией EVRAZ STEEL HOUSE

За счёт высокой заводской готовности элементов – до 80 % – и промышленного монтажа объекты возводятся быстрее традиционных методов, что критично в условиях короткого строительного сезона Севера. Все конструкции проверены в реальных проектах в северных регионах и адаптированы к низким температурам, ветровым нагрузкам, сложным грунтам.

Компания уже успешно реализовала целый ряд проектов в Якутском автономном округе, Иркутской области, Республике Коми, Пермском крае, на Чукотке. В Тюменской области московская компания сосредоточится в первую очередь на проектах в многочисленных труднодоступных населённых пунктах.

"В прошлом году наш кластер попал в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Это открывает окно возможностей для получения участниками ассоциации федеральных мер государственной поддержки, не доступных другим предпринимателям, например, субсидий на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения. Сегодня в нашем кластере состоит уже 85 компаний из семи регионов России, на их предприятиях запущено 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 7,1 миллиардов рублей. Мы уверены, что EVRAZ STEEL HOUSE обладает необходимыми компетенциями, чтобы улучшить эти показатели", — подчеркнула генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер", вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Ахметова.

Напомним, Ассоциация "Строительно-индустриальный кластер" образована в 2024 г. Учредителями выступили правительство Тюменской области, ТПП, Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Главная цель структуры - привлечение лидеров строительной отрасли России к социально-экономическому развитию региона.

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# строительно-индустриальный кластер

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