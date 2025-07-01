"День цифры" провели для детей участников СВО в тюменском Центре робототехники

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

"День цифры" провели для детей участников СВО в тюменском Центре робототехники и АСУ 17 июля. Они узнали, каких роботов делают в Проектной лаборатории, как создают игры и 3D-модели в GameDev-станции, какие языки программирования изучают ученики класса 1С, для чего нужны хорошие знания математики в Школе юных нейроинженеров, сообщает департамент информатизации.

Инженеры ЦР и АСУ провели мастер-класс по сборке электрической цепи без пайки. Они использовали простую медную ленту, деревянный шаблон и электронные компоненты. Дети по алгоритму собирали из отдельных частей целое устройство и смогли даже взять его домой. Теперь у каждого из них есть собственный кот со светящимися глазами, который питается электричеством.

После этого эксперт по кибербезопасности, сотрудник департамента информатизации Тюменской области Артем Семанов, рассказал об основных правилах безопасности в сети. Ребята узнали, почему анонимность в интернете — это миф, какие опасности ждут в онлайн-играх. А в завершении они прошли познавательный квиз о кибербезопасности.

Как отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, благодаря мероприятию дети узнали о возможностях развития в ИТ-отрасли региона, проверили знания по кибербезопасности и поняли, как лучше вести себя в интернете.