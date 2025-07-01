  • 17 июля 202517.07.2025четверг
  • USD77,9585
    EUR90,5635
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер юго-западный

"День цифры" провели для детей участников СВО в тюменском Центре робототехники

Общество, 19:23 17 июля 2025

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

"День цифры" провели для детей участников СВО в тюменском Центре робототехники и АСУ 17 июля. Они узнали, каких роботов делают в Проектной лаборатории, как создают игры и 3D-модели в GameDev-станции, какие языки программирования изучают ученики класса 1С, для чего нужны хорошие знания математики в Школе юных нейроинженеров, сообщает департамент информатизации.

Инженеры ЦР и АСУ провели мастер-класс по сборке электрической цепи без пайки. Они использовали простую медную ленту, деревянный шаблон и электронные компоненты. Дети по алгоритму собирали из отдельных частей целое устройство и смогли даже взять его домой. Теперь у каждого из них есть собственный кот со светящимися глазами, который питается электричеством.

После этого эксперт по кибербезопасности, сотрудник департамента информатизации Тюменской области Артем Семанов, рассказал об основных правилах безопасности в сети. Ребята узнали, почему анонимность в интернете — это миф, какие опасности ждут в онлайн-играх. А в завершении они прошли познавательный квиз о кибербезопасности.

Как отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, благодаря мероприятию дети узнали о возможностях развития в ИТ-отрасли региона, проверили знания по кибербезопасности и поняли, как лучше вести себя в интернете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# департамент информатизации Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:40 17.07.2025Президент России присвоил почетные звания жителям Тюменской области
19:23 17.07.2025"День цифры" провели для детей участников СВО в тюменском Центре робототехники
19:11 17.07.2025Общественники оценили ход строительства развязки на Московском тракте
18:45 17.07.2025Конкурс лучших практик реабилитации инвалидов стартовал в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора