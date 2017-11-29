Региональные сети и федеральный ритейл выработали формат сотрудничества

фото Владимира Огнева

Развитие ритейла обсудили участники круглого стола "Региональные сети и федеральный ритейл: проблемы и форматы взаимодействия" в Тюмени.

В рамках мероприятия центр социального проектирования "Платформа" представил результаты социологического исследования, проведенного в Тюмени в октябре-ноябре 2017 года.

Как сообщил генеральный директор ЦСП "Платформа" Алексей Фирсов, тюменцы ценят местные продукты, но настроены на маневрирование при выборе товаров, ориентируясь на соотношение их цены и качества.

Специалисты центра опросили тысячу респондентов, провели фокус-группу, а также интервью с федеральными и региональными экспертами, представителями органов госвласти, производителями, поставщиками, розничной торговли, общественных организаций.

"Исследование проводили в рамках программы центра по изучению наиболее резонансных ситуаций на территории РФ в области бизнеса, - пояснил Фирсов. - Одно из направлений – изучение напряжения, возникающего с приходом федерального ритейла в регион, позиций местных торговых сетей, локальных производителей".

Повышенное внимание к теме обусловлено высокой социальной значимостью отрасли. И Тюмень, по его мнению, оптимальный "пилот" для выстраивания модели взаимодействия игроков. Здесь высокий платежеспособный спрос населения (доля покупателей, которые не экономят на продуктах, в целом выше (39%), чем в среднем по России (32%), достаточно поздний и активный приход крупных сетей федерального или межрегионального уровня, наличие собственных сетей, в ряде случаев, интегрированных с производством, рост сельского хозяйства, в том числе и за счет региональных субсидий.

Эти бесспорные плюсы региона-пилота, как следует из результатов исследования и выводов экспертов, идут на пользу развитию федеральных сетей в Тюменской области. Крупные торговые сети помогают развиваться региону (инвестиции, налоги, рабочие места) и при этом дают возможность для роста местным товаропроизводителям. "Несмотря на распространенные стереотипы, - подчеркнул Алексей Фирсов, - население видит преимущества в приходе федеральных сетевых магазинов в город. Это широкий ассортимент товаров в одном месте (63%), экономия временных и финансовых ресурсов (46%), появление рабочих мест (25%) – новые возможности, связанные с развитием крупного ритейла".

В рамках дискуссии представители местной торговли, производителей и власти обсудили на круглом столе способы регулирования рынка, апробированные не только в Тюменской области, но и за рубежом.

Директор департамента потребительского рынка и туризма администрации Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал об испанском опыте работы с ритейлерами. В Испании, где сохранили частичное государственное регулирование, успешно развиваются и мелкие производители, и крупные федеральные сети. "Там есть одна федеральная сеть, которая ориентирована на местных производителей, и есть рынок, который нацелен совсем на другую продукцию", - отметил Андрей Пантелеев.

По мнению президента ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли Тюмени Владимира Панова, наряду с развитием крупной сети, нужно создавать благоприятную среду для развития мелкой розницы.

Заместитель директора ЗАО "Ясень-Агро", руководитель розничной сети "Покровский" Владимир Табанаков одним из самых эффективных рычагов взаимодействия с сетями считает обязательное квотирование мест и объемов для местного производителя. Это единственный инструмент, который работал, по его словам, и в Англии, и в Испании, и в Швейцарии, опыт которых он изучал.

При этом большинству участников круглого стола использование административных мер для сдерживания федеральных сетей показались нереалистичным инструментом. А представитель хлебокомбината компании "Абсолют" Марина Матюшкина предложила вообще исключить термин "конкуренция", когда речь идет о взаимодействии производителей и торговых сетей. "Если мы сегодня не обеспечим наличие своего продукта на полках крупных сетей, то нам сложно будет конкурировать с другими производителями, – пояснила она. - А чтобы обеспечить это место, нужно содействовать, договариваться с любыми торговыми сетями. Именно договариваться, а не конкурировать. Мы для себя открыли этот путь и поняли, что возможность договариваться есть. Очень сложно, но мы сейчас вошли в торговую сеть "Магнит" с реализацией хлебной и кондитерской продукции".

В целом, как отмечается в исследовании, торговля стремится к дифференциации. Крупные сети более консервативны, работают на широкий массовый сегмент. Малый бизнес может демонстрировать более высокую гибкость и адаптивность к динамике спроса.

Среди возможных стратегий развития ритейла в регионахм рассматривается возможность перестройки бизнеса, поиска нишевых направлений, франчайзинг, сдачу площадей в аренду и переход в сети в качестве руководителя магазина, кооперацию, образование "закупочных союзов" для снижения стоимости продукции.

В поиске точек роста для местного бизнеса готовы содействовать региональные власти. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло подчеркнула, что одна из главных задач государства — создание обучающих программ для предпринимателей по клиетоориентированности, качеству продукции.

Стоит отметить, что 51% респондентов считают, что качество большинства тюменских продуктов выше, чем продуктов из других регионов. И эту позицию авторы исследования рекомендуют учитывать федеральным сетям, разрабатывать отдельные программы работы с местными производителями для расширения возможности присутствия региональных брендов на прилавках. В свою очередь, местный бизнес не должен ждать, когда федеральные сети заинтересуются их продукцией. Важно двустороннее движение, а при необходимости, региональные власти готовы выступить в качестве медиатора этого процесса.

﻿ фото Владимира Огнева 1 /

Борис Олейник