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Около тысячи многодетных семей Тюмени получат земли в деревне Падерина

15:32 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Юрия Комолова, "Тюменская область сегодня"

308 участков под индивидуальное жилищное строительство получили многодетные семьи в деревне Гусево Тюменского района. Наибольшее число, 265 участков, досталось жителям областного центра.

Как рассказала руководитель Фонда имущества Тюменской области Оксана Потапских, еще в начале 2014 года на месте земельного массива для семей с тремя и более детьми было чистое поле.

"Уже к концу 2015 года здесь было предоставлено 308 участков. Конечно, строительство дома - это хлопотное и затратное мероприятие как в денежном, так и во временном смысле, особенно для многодетных семей. Но они и при строительстве не остаются без поддержки, в первоочередном порядке им предоставляется древесина по льготной цене, также предусмотрено льготное подключение к сетям газоснабжения по результатам строительства", - пояснила Оксана Потапских.

На территории импровизированного микрорайона для многодетных в Гусево построены дороги и подведены сети электроснабжения. 15% земельных участков уже освоено. Одна из будущих жительниц деревни, мама троих детей Юлия Жевнерова, завершает строительство бани и планирует взяться за дом весной 2018 года.

Она сообщила, что в очередь для получения участка встала в 2011 году, и через три года уже была полноправной владелицей земли.

"Строиться не тяжело, а интересно. Этот участок был нам очень нужен, так как хотелось переехать за город. Сейчас живем в Тюмени, но тянет к природе, хочу хозяйство домашнее. За сруб мы заплатили 25 тысяч рублей госпошлины и все, газификация участка в ближайших планах. Пока отапливаем баню электрическим котлом и радиаторами, используем ее как жилой дом", - рассказала Юлия Жевнерова.

Фото Юрия Комолова, "Тюменская область сегодня"

Заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков отметил, что программа предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, реализуется в регионе с 2011 года, и уже с 2012 года были достигнуты оптимальные темпы, по 800 - 1 тыс. участков в год.

Конечно, не обходится без сложностей - число желающих обзавестись землей в областном центре выше, чем в районах. Во всей Тюменской области на 1 ноября 2017 года на учет принято 13 тыс. 155 многодетных семей, из них 5 тыс. 312 живут в Тюмени и 7 тыс. 843 в районах и городских округах. Для решения этой проблемы было принято решение значительно увеличить площади. Помимо Гусево, земли для многодетных расположены в деревне Падерина - там из 1 тыс. 971 участка 800 уже предложены тюменцам, 200 - жителям Тюменского района. В 2018 году остальные земли распределят между городскими многодетными семьями.

В перспективе департамент рассматривает территории поселка Решетниково, села Кулига и деревни Криводанова.

Дарья Казакова

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Теги: Владимир Третьяков , Тюменский район , многодетные семьи , земля многодетным

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