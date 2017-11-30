Автором текста для Тотального диктанта-2018 стала Гузель Яхина

Автор Тотального диктанта-2018 Гузель Яхина. https://godliteratury.ru

Гузель Яхина стала автором текста Тотального диктанта 2018 года. Три отрывка текста с названиями "Утро", "День" и "Вечер", которые будут писать участники ежегодной акции, рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Руководитель проекта Ольга Ребковец пояснила, что решение о том, кто станет автором Тотального диктанта, принимает штаб и экспертный совет акции.

"Главным нашим желанием остается, как и прежде, знакомить читателя с хорошей современной русской литературой. Уже в апреле этого года мы знали, кому предложим стать автором следующего диктанта. К счастью, автор согласился быстро, несмотря на то, что еще не знает, в каком городе будет 14 апреля", — отметила она.

Гузель Яхина рассказала, что письмо с приглашением стать автором получила ночью и сразу же ответила "да".

"Три текста, которые я прочитаю 14 апреля, войдут в новый роман "Дети мои". В нем рассказывается о судьбе поволжской немецкой автономии 1916–1938 годов. Абсолютно новым опытом для меня стала работа над тестом для диктанта. Ювелирная работа – это самое подходящее сравнение, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания рассматривается под филологическим микроскопом. Я поняла, что день диктанта – это лишь верхушка айсберга: огромная научная исследовательская работа происходит до и после", — поделилась писательница.

Напомним, что Тотальный диктант пройдет 14 апреля 2018 года в тысяче городов по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

Гузель Яхина — российская писательница. Родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех Яхиной принес дебютный роман о раскулачивании 1930-х годов "Зулейха открывает глаза" (2015 г.), за который автор получила премии "Большая книга", "Ясная Поляна", "Книга года".

Соб.инф.