up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -2..-4 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В Сорокинском районе стало больше коров

15:00 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: АПК по ТО

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Сорокинском районе.

Как сообщил на заседании районной думы начальник отдела сельского хозяйства администрации района В. Бойчук, на 1 ноября поголовье крупного рогатого скота в общественном животноводстве составило 5 тыс. 18 голов, то есть 106% к уровню 2016 года.

Если говорить отдельно про коров, то их  2 тыс. 43 голов (103% к уровню прошлого года).

Валовое производство молока снизилось. Оно составляет 3 тыс. 185 т – 94% к уровню прошлого года. Реализовано 2 тыс. 629 т молока с товарностью 91%, надой на фуражную корову – 2 тыс. 872 кг.

Производство привесов крупного рогатого скота на 1 ноября 2017 года составило 386 т, среднесуточный привес – 494 гр. Наивысших показателей за десять месяцев 2017 года добились два предприятия – это ООО "Сорокинские сыры" и ОАО "Нива".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: АПК , Сорокинский район , животноводство

Последние новости

16:16 По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело
16:05 В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест
15:54 Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ Фото
15:43 Бронзовые "Орфеи" раздадут победителям "ТЭФИ-Регион" в Тюмени
15:32 Около тысячи многодетных семей Тюмени получат земли в деревне Падерина Фото
15:21 Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае
15:10 Новый завод построят в группе детсадовцы Тобольска
15:00 В Сорокинском районе стало больше коров
14:49 Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований
14:38 В лесничестве под Вагаем нашли незаконную вырубку
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест

В Сорокинском районе стало больше коров

Растениеводы Сорокинского района применяют ресурсосберегающие технологии

Общество

Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ

Бронзовые "Орфеи" раздадут победителям "ТЭФИ-Регион" в Тюмени

Около тысячи многодетных семей Тюмени получат земли в деревне Падерина

Спорт

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Алексей Ягудин: Всемирная зимняя универсиада-2019 даст мощный импульс развитию спорта в Сибири

Происшествия

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело

Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае

В лесничестве под Вагаем нашли незаконную вырубку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+