В Сорокинском районе стало больше коров

Фото: АПК по ТО

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Сорокинском районе.

Как сообщил на заседании районной думы начальник отдела сельского хозяйства администрации района В. Бойчук, на 1 ноября поголовье крупного рогатого скота в общественном животноводстве составило 5 тыс. 18 голов, то есть 106% к уровню 2016 года.

Если говорить отдельно про коров, то их 2 тыс. 43 голов (103% к уровню прошлого года).

Валовое производство молока снизилось. Оно составляет 3 тыс. 185 т – 94% к уровню прошлого года. Реализовано 2 тыс. 629 т молока с товарностью 91%, надой на фуражную корову – 2 тыс. 872 кг.

Производство привесов крупного рогатого скота на 1 ноября 2017 года составило 386 т, среднесуточный привес – 494 гр. Наивысших показателей за десять месяцев 2017 года добились два предприятия – это ООО "Сорокинские сыры" и ОАО "Нива".