В столкновении автобуса и большегруза на дороге Ишим - Бердюжье пострадали тринадцать человек

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Рейсовый автобус Бишкек - Тюмень и большегруз "Мерседес" столкнулись на четвертом километре автодороги Ишим - Бердюжье в Тюменской области 30 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, в условиях сильного тумана водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил фуру. От удара большегруз опрокинулся в кювет, автобус опрокинулся на бок на проезжей части дороги.

В автобусе ехали 28 пассажиров, за медицинской помощью обратились 13 пассажиров автобуса, в том числе три ребенка. Госпитализирован в лечебное учреждение один человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

На месте аварии работают 10 сотрудников ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая помощь, дорожные службы. Всем пассажирам автобуса оказывается необходимая помощь. Движение по автодороге частично ограничено, инспекторы ДПС регулируют движением вручную, скопления транспорта не наблюдается.

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