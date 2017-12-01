Индикатор для наливания жидкости для людей с нарушением зрения создали в Тюмени

фото пресс-службы центра «Моя территория"

Индикатор уровня жидкости для самостоятельного наливания в стакан создал автор проекта "Шаг в будущее" Евгений Жаданов и сотрудники тюменского центра прототипирования. Этот прибор поможет людям с нарушением зрения.

На грант, выигранный в конкурсе "Моя идея", удалось сделать 60 приборов.

Автор проекта Евгений Жаданов имеет инвалидность по зрению. Он рассказал, что идея такого индикатора не новая, их уже производят в разных странах. Этот индикатор решает несколько бытовых проблем, с которыми сталкиваются люди с нарушением зрения. Он позволяет им быть более самостоятельными в повседневной жизни, наливать горячую воду в стакан, не боясь обжечься.

Руководитель центра прототипирования Роман Чуйко сообщил, что корпус разработали с помощью 3D-печати и собрали прибор. "У нас самих возник спортивный интерес, сможем ли мы произвести российский аналог", — поделился Чуйко.

фото пресс-службы центра «Моя территория"

В планах автора проекта "Шаг в будущее" создать подобный прибор для людей с нарушением и зрения, и слуха. Сотрудники центра прототипирования готовы обучить членов тюменского предприятия инвалидов по зрению собирать индикаторы уровня жидкости, сообщает пресс-служба центра "Моя территория".