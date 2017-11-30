ГИБДД уточнила число пострадавших в аварии на автодороге Ишим - Бердюжье

ДТП на автодороге Ишим - Бердюжье. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

В Тюменской области предприняты все необходимые меры для оказания помощи людям, попавшим в ДТП на четвертом километре автодороги Ишим - Бердюжье, а также для ликвидации последствий дорожной аварии.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по уточненным данным, в автобусе ехали 28 пассажиров, за медицинской помощью обратились 12 пассажиров автобуса. Госпитализирован в лечебное учреждение один человек, это 46-летний гражданин Киргизии. Медики осмотрели трое детей, находившиеся в салоне автобуса, дети не получили повреждений. 38-летний водитель автобуса и 55-летний водитель большегруза не пострадали.

Пассажиры автобуса на резервном автобусе МЧС доставлены на автовокзал, ближайшим рейсом они будут отправлены в Тюмень. С пассажирами работают психологи МВД, они оказывают необходимую психологическую помощь.