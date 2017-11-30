"Олимпийский экспресс" колесит по Тюменской области

Олимпийские чемпионы встречаются с тюменскими школьниками/ Фото пресс-службы ЦСПфото

Олимпийские чемпионки по биатлону Луиза Носкова, Галина Куклева и серебряный призер Олимпийских игр Ольга Мельник делятся с тюменскими ребятами историями своих побед, отвечают на вопросы.

Как сообщает пресс-служба олимпийского совета региона, в программе встреч со школьниками запланированы веселые спортивные эстафеты и познавательные викторины.

Участники проекта "Олимпийский экспресс" работали в Ишиме 29-30 ноября. Именитые спортсмены Тюменской области и представители спортивных федераций посещают спортивные и общеобразовательные учреждения, проводят встречи с учащимися и воспитанниками детско-юношеских спортивных школ и подростками группы риска.

Проект "Олимпийский экспресс" реализуется олимпийским советом Тюменской области. Организация получила грант в рамках регионального конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 2017 году.