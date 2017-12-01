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Ишимский район стал лидером по сбору зерна

09:54 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Ишимский район стал лидером по сбору зерна. Фото с сайта usiter.com

Наибольший валовой сбор зерна региону обеспечили хозяйства Ишимского муниципального района, сообщили на общественном совете при департаменте АПК Тюменской области.

По словам начальника отдела растениеводства департамента АПК Тюменской области Ларисы Реутских, ишимцы собрали 200,3 тыс. т. На втором месте – хозяйства Заводоуковского городского округа - 193,7 тыс. т, третье место у Исетского муниципального района - 147,6 тыс. т.

По урожайности первое место занимают хозяйства Закодоуковского городского округа 35,3 ц/га, Упоровский – 28,2 ц/га, на третьем месте Тюменский район – 27,5 ц/га, Ялуторовский – 27,1 ц/га.

Лидером среди хозяйствующих субъектов стал агрохолдинг "Юбилейный", который намолотил 126 тыс. т зерна. На втором месте - "Согласие" - почти 60 тыс. т, третье место у "Возрождения" - 42 тыс. т. Всего урожай получен с 56 хозяйств региона.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составил 1 млн 728 тыс. т при урожайности 25,4 ц/га. В 2016 году урожай составил 1 млн 414 тыс. т. В весе после доработки в области собрали 1 млн 585 тыс. т – это на 300 тыс. т больше, чем годом ранее.

Тюменская область по урожайности находится на первом месте в УФО (20,2 ц/га), на втором месте - по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Внутриобластная потребность в зерне, 1 млн 230 тыс. т, обеспечивается полностью.

Ирина Ромашкина

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Теги: зерновые культуры , АПК , урожай

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