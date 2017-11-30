Тюменцы смогут купить билеты в кино в "Одноклассниках"

фото пресс-службы Одноклассников

Приложение, с помощью которого пользователи могут покупать билеты в кино по всей России, запустили "Одноклассники" и сервис "Киноход".

Сервис создан на платформе приложений для групп Одноклассников и опубликован на странице "Кинохода" в соцсети. С его помощью можно выбрать город, кинотеатр и фильм, посмотреть расписание сеансов на ближайшие 10 дней, после чего оплатить выбранные билеты онлайн банковской картой. В дополнение к билету в некоторых кинотеатрах пользователи могут приобрести товары из кинобара: попкорн, закуски, напитки. Забрать их можно в кассе кинотеатра перед сеансом.

С помощью настроек можно менять порядок элементов на стартовом экране приложения. К примеру, пользователи могут выбрать сеансы одного кинотеатра или определенного фильма, дату и подходящий формат: 2D, 3D, Dolby Atmos или IMAX. Форматы сеансов можно комбинировать — например, чтобы найти сеансы IMAX и 3D.

На вкладке "Скоро" показаны фильмы, которые в ближайшие дни выйдут в российский прокат, и дата их премьеры. А встроенный поиск поможет быстро найти нужный фильм или кинотеатр.

Сервис "Киноход" позволяет приобрести билеты в более 300 кинотеатров в 94 городах России. И этот список постоянно пополняется. Воспользоваться сервисом можно с любого устройства: на десктопной и в мобильной версиях Одноклассников, а также в мобильных приложениях ОК для iOS и Android. Кроме того, он будет доступен администраторам других групп на платформе приложений: его можно будет прикрепить к любой группе и использовать как дополнительный сервис для подписчиков.

Одноклассники последовательно развивают сервисную платформу в соцсети. Ранее в этом году в ОК появилось несколько новых сервисов для пользователей: товары интернет-магазинов, покупка билетов на концерты, подача объявлений с помощью сервиса Юла, эксклюзивный доступ к скидкам акции "Киберпонедельник" и приложение для оплаты штрафов ГИБДД. Кроме того, Одноклассники совместно с порталом "Госуслуги" разрабатывают сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в социальной сети, сообщает пресс-служба Одноклассников.

Скачать приложение "Киноход" для Android можно в магазине Google Play, версия для iOS доступна в AppStore.