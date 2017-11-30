up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -6..-8 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы смогут купить билеты в кино в "Одноклассниках"

19:21 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы Одноклассников

Приложение, с помощью которого пользователи могут покупать билеты в кино по всей России, запустили "Одноклассники" и сервис "Киноход".

Сервис создан на платформе приложений для групп Одноклассников и опубликован на странице "Кинохода" в соцсети. С его помощью можно выбрать город, кинотеатр и фильм, посмотреть расписание сеансов на ближайшие 10 дней, после чего оплатить выбранные билеты онлайн банковской картой. В дополнение к билету в некоторых кинотеатрах пользователи могут приобрести товары из кинобара: попкорн, закуски, напитки. Забрать их можно в кассе кинотеатра перед сеансом.

С помощью настроек можно менять порядок элементов на стартовом экране приложения. К примеру, пользователи могут выбрать сеансы одного кинотеатра или определенного фильма, дату и подходящий формат: 2D, 3D, Dolby Atmos или IMAX. Форматы сеансов можно комбинировать — например, чтобы найти сеансы IMAX и 3D.

На вкладке "Скоро" показаны фильмы, которые в ближайшие дни выйдут в российский прокат, и дата их премьеры. А встроенный поиск поможет быстро найти нужный фильм или кинотеатр.

Сервис "Киноход" позволяет приобрести билеты в более 300 кинотеатров в 94 городах России. И этот список постоянно пополняется. Воспользоваться сервисом можно с любого устройства: на десктопной и в мобильной версиях Одноклассников, а также в мобильных приложениях ОК для iOS и Android. Кроме того, он будет доступен администраторам других групп на платформе приложений: его можно будет прикрепить к любой группе и использовать как дополнительный сервис для подписчиков.

Одноклассники последовательно развивают сервисную платформу в соцсети. Ранее в этом году в ОК появилось несколько новых сервисов для пользователей: товары интернет-магазинов, покупка билетов на концерты, подача объявлений с помощью сервиса Юла, эксклюзивный доступ к скидкам акции "Киберпонедельник" и приложение для оплаты штрафов ГИБДД. Кроме того, Одноклассники совместно с порталом "Госуслуги" разрабатывают сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в социальной сети, сообщает пресс-служба Одноклассников.

Скачать приложение "Киноход" для Android можно в магазине Google Play, версия для iOS доступна в AppStore.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: соцсети , кино

Последние новости

19:40 Тюменцы интересуются, как зарабатывать в Интернете
19:21 Тюменцы смогут купить билеты в кино в "Одноклассниках"
19:17 "Олимпийский экспресс" колесит по Тюменской области
18:45 Названы лучшие песни года
18:05 Гордума предлагает расширить число льгот жертвам политических репрессий
17:54 1 декабря - события дня
17:43 Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска
17:32 Как быть услышанным без слов
17:21 Первый день календарной зимы в Тюмени будет солнечным
17:10 Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

Горожан приглашают на продовольственную ярмарку

В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест

В Сорокинском районе стало больше коров

Общество

Тюменцы интересуются, как зарабатывать в Интернете

Тюменцы смогут купить билеты в кино в "Одноклассниках"

"Олимпийский экспресс" колесит по Тюменской области

Спорт

В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Происшествия

Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело

Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+