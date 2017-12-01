На перекрестках Холодильной погаснут светофоры

Три светофора обесточат в Тюмени 1 декабря с 11 до 13 часов.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены объекты на пересечениях ул. Холодильной с ул. Котовского, ул. Фабричной, и ул. Энергетиков.

Тюменьгортранс просит пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте предприятия.