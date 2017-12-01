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Тюменцы поборются за выход в финал Всероссийского конкурса "Лидеры России"

10:05 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
лидерыроссии.рф

44 представителя Тюменской области вышли в полуфинал федерального конкурса "Лидеры России". Конкурс проводится для руководителей нового поколения. 

Организаторы подвели итоги заочного этапа онлайн-тестирования и выбрали 2 тыс. 700 россиян, которые станут участниками очных полуфиналов в своих федеральных округах. 300 человек, в том числе 44 тюменца примут участие в полуфинале по Уральскому федеральному округу. Он пройдет в Екатеринбурге 3-6 декабря на площадке "Хаятт Ридженси". 

Как сообщил руководитель конкурса, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, отбор участников проходил постепенно и на очный этап конкурса в итоге вышли только те, кто показал наилучшие результаты на дистанционном этапе. При этом 80% полуфиналистов ранее не были задействованы в сегменте государственного и корпоративного управления высокого уровня и могут привнести в него новые подходы.

На полуфиналах участников ждет не менее напряженное соревнование, на котором будет проведена бескомпромиссная очная оценка компетенций конкурсантов по передовым методикам, разработанным ведущими экспертами в области оценки персонала.

В ходе полуфиналов в федеральных округах выберут 300 наиболее перспективных руководителей со всей страны, они соберутся в Москве в январе-феврале 2018 года на финал конкурса. Все финалисты получат образовательные гранты по 1 млн рублей на повышение квалификации, 100 победителей конкурса "Лидеры России" смогут перенимать опыт персонального наставника из числа лидеров бизнес-сообщества или из сферы государственного управления в течение следующего года.

Напомним, что губернатор Тюменской области Владимир Якушев стал наставником на всероссийском конкурсе "Лидеры России". Он проведет в Екатеринбурге мастер-класс на тему: "Современные технологии управления региональным развитием".

Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

Помимо Владимира Якушева, наставниками выбраны еще шесть глав регионов, среди которых губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Наставлять участников также будут министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие – в списке наставников 65 фамилий.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Конкурс проводит комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Оператор конкурса - Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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лидерыроссии.рф
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Теги: конкурс , наставники , инфографика , Лидеры России

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