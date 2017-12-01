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Яндекс.Такси запускает программу страхования жизни и здоровья пассажиров

17:10 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
yandex.ru

Программа  страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей будет работать  во всех регионах России, где работает сервис.

Как сообщает пресс-служба сайта, с 1 декабря страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные в Яндекс.Такси в любом населенном пункте страны. До этого программа работала в пилотном режиме только в 11 регионах.

Максимальная компенсация по программе составляет 2 млн рублей. На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки.

Партнеры программы - крупнейшие страховые компании России: Allianz, "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах", с которыми Яндекс.Такси договорилось об упрощенной и ускоренной системе выплаты компенсаций. Служба поддержки Яндекс.Такси будет первой точкой контакта для пассажиров и водителей в случае ДТП. Обратившись в службу, они смогут получить контакты партнера, застраховавшего конкретную поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать, чтобы как можно быстрее получить выплаты.

"Разрабатывать страховую программу мы начали еще в 2015 году. В течение двух с половиной лет мы изучали рынок, искали партнёров, разрабатывали систему упрощенного оформления страховых случаев и ускоренных выплат компенсаций. В октябре этого года мы запустили программу в пилотном режиме, и почти два месяца отлаживали механизмы взаимодействия со страховыми компаниями. Сейчас все процессы работают именно так, как и было запланировано, поэтому мы запускаем программу по всей стране даже раньше, чем предполагали", - сообщил руководитель программы страхования Яндекс.Такси Алексей Лещенко.

Подробнее о работе программы можно почитать в специальном разделе на сайте.

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Теги: такси , страхование

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