В тюменском аквапарке применяются умные технологии

t-l.ru/199805.html

Более 1 тыс. 200 метров водных горок и слайдов будет построено в тюменском аквапарке, строительство которого планируют завершить в 2018 году. Высота горок будет достигать 22 метров.

Об этом рассказал член политсовета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель совета директоров компании "Сибинтел-холдинг" Владимир Шевчик.

"Аквапарк — это мини-город. Там есть все: логистика, транспорт, оказание услуг. Человек, входя туда, и надевая браслет, начинает управлять этим городом, получая обратную связь. На экране он сможет увидеть температуру воды, температуру воздуха, сколько времени ему осталось, какие услуги ему предлагают и многое другое", - добавил он.

По словам Владимира Шевчика, умные технологии позволяют предоставлять качественные услуги. "Для нас важно, чтобы человек в аквапарке с пользой провел время и не причинил вред своему здоровью. Аквапарк — это травмоопасное и экстремальное место, для безопасности везде установлены датчики слежения, диспетчеризация запуска и другое", - отметил он.

Площадь тюменского аквапарка составит около 40 тыс. кв. м, он станет самым крупным в России. Водный развлекательный комплекс рассчитан на посещение одного миллиона человек в год, среди которых будут как тюменцы, так и жители соседних регионов.

Ирина Шемякина