В матче открытия чемпионата мира по футболу сыграют худшие команды турнира

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Команды, занимающие самое низкое место в рейтинге Международной федерации футбола, сыграют в матче открытия чемпионата мира-2018.

На поле стадиона "Лужники" 14 июня выйдут сборные России и Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова — 65-е в таблице, команда Саудовской Аравии — 63-я.

Россияне также сыграют со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Жеребьевка прошла в Кремлевском дворце. Мероприятие провели российская телеведущая Мария Командная и бывший английский футболист Гари Линекер.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные, сообщает "Лента.ру".