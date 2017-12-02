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Тюменский "Рубин" разгромил "Горняк" из Учалов

13:59 02 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги принимал "Горняк" из Учалов. Встреча завершилась уверенной победой хозяев – 5:1.

Счет в матче открыли учалинцы. На 11 минуте отличился Никита Сетдиков. Пропущенная шайба мотивировала подопечных Андрея Кирдяшова на активные действия. Однако в атаке до сирены они не преуспели. Более того, гости могли упрочить лидерство, но вратарь "Рубина" Егор Назаров не подкачал.

Во втором периоде "Рубину" удалось забить дважды. В начале отрезка сибиряки получили большинство, и номинально третье звено организовало голевую атаку. Шайбу в сетку отправил Константин Белов. Ему ассистировали Виталий Жиляков и Денис Шураков. Вывел сибиряков вперёд Вадим Кравченко. Получив шайбу от партнера, форвард приблизился к воротам "Горняка" и со второго броска послал снаряд в цель. До перерыва рубиновцы дважды оставались в меньшинстве, но выстояли, завершив вторую часть матча вчетвером.

В заключительной трети поединка рубиновцы порадовали своих болельщиков зрелищным и результативным хоккеем. На 47-й минуте нападающий Егор Попов, оказавшись без опеки в чужой зоне, не стал ничего придумывать и прицельно бросил – 3:1. Четвертый гол хозяева организовали в контратаке, которую мастерски завершил Денис Давыдов. Вскоре с передачи из-за ворот Михаила Потякина отличился Андрей Ерофеев. До финальной сирены учалинцы трижды оставались в меньшинстве, но счёт не изменился, сообщает пресс-служба тюменского клуба. 

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Теги: ХК Рубин

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