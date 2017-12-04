up

4.12.2017 понедельник

EUR 69.7478

USD 58.5182

В Тюмени -6..-8 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В регионе работает горячая линия по качеству новогодних подарков и детских товаров

12:38 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Новогодние подарки и игрушки. Фото pp.userapi.com

Горячая линия, посвященная качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков, будет работать в Тюменской области с 4 по 18 декабря.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Телефоны горячей линии: (3452) 20-31-11, 20-53-94, 20-86-66 работают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Роспотребнадзор , горячая линия

Последние новости

12:38 В регионе работает горячая линия по качеству новогодних подарков и детских товаров
12:27 Агроиндустриальный парк под Ишимом будет работать на экономику города и района
12:16 В России назовут лучших трейсеров, воркаутеров, танцоров
12:05 Две школы и детский сад отремонтируют в Ишиме
11:54 Модернизировать систему ливневой канализации в Тюмени начнут с 2023 года
11:43 "Рубин" проиграл "Южному Уралу"
11:32 На Ямале зимник Уренгой - Красноселькуп закрыли из-за непогоды
11:21 Тюменские юниорки взяли серебро Кубка России по биатлону
11:10 Владимир Якушев: в Ишиме грамотно подходят к формированию инвестклимата
11:00 В зеленый пояс Тюмени войдут почти шестьдесят семь тысяч гектаров насаждений
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Агроиндустриальный парк под Ишимом будет работать на экономику города и района

Две школы и детский сад отремонтируют в Ишиме

Владимир Якушев: в Ишиме грамотно подходят к формированию инвестклимата

Политика

В зеленый пояс Тюмени войдут почти шестьдесят семь тысяч гектаров насаждений

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Экономика

Модернизировать систему ливневой канализации в Тюмени начнут с 2023 года

Долгострой на улице Октябрьской в Тобольске - на контроле губернатора и прокурора области

Китай увеличит разведку нефти и газа для ослабления зависимости от импорта

Общество

В регионе работает горячая линия по качеству новогодних подарков и детских товаров

В России назовут лучших трейсеров, воркаутеров, танцоров

На Ямале зимник Уренгой - Красноселькуп закрыли из-за непогоды

Спорт

"Рубин" проиграл "Южному Уралу"

Тюменские юниорки взяли серебро Кубка России по биатлону

Тюменские биатлонисты заняли пьедестал первого этапа Кубка России в Увате

Происшествия

На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата

Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+