В регионе работает горячая линия по качеству новогодних подарков и детских товаров

Новогодние подарки и игрушки. Фото pp.userapi.com

Горячая линия, посвященная качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков, будет работать в Тюменской области с 4 по 18 декабря.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Телефоны горячей линии: (3452) 20-31-11, 20-53-94, 20-86-66 работают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут.