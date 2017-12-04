Студенты колледжей и техникумов Тюмени примут участие в баскетбольном турнире

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Команды средних специальных учреждений профессионального образования примут участие в баскетбольных турнирах городской спартакиады ссузов 5 декабря. Они продлятся до 8 декабря.

Как сообщает администрация Тюмени, 5 декабря в 10 часов начнутся баскетбольные матчи среди юношей на базе Западно-Сибирского государственного колледжа.

Впереди в рамках спартакиады лыжные гонки, настольный теннис, мини-футбол, гиревой спорт, легкая атлетика.