Тюмень добивается признания зимнего плавания отдельным видом спорта

Фото из официальной группы федерации зимнего плавания Тюменской области в социальной сети

Включение зимнего плавания в список самостоятельных видов спорта рассматривает Министерство спорта РФ по инициативе Тюменской области.

Об этом сообщил вице-президент Федерации зимнего плавания России, координатор регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексей Салмин на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Тюменская линия".

"Уже было несколько попыток, но пока рекомендуют относить зимнее плавание к плаванию в целом. Мы не согласны: именно зимнее имеет свои нюансы и вполне может считаться самостоятельным видом. Плюс с получением статуса меняется система финансирования, что тоже очень важно для проведения крупных соревнований и популяризации зимнего плавания", - отметил он.

О решении Минспорта станет известно в начале 2018 года. Алексей Салмин относится к этому философски. "Если утвердят, то это будет большое достижение и победа. Если нет – ничего страшного, мы не расслабляемся и работаем дальше", - пояснил он.

По словам Алексея Салмина, только в Тюменской области моржеванием регулярно занимаются не менее 500 человек. Работают шесть клубов, в том числе два крупных – до 200 участников в каждом. Всего любителей окунуться в холодную воду, хотя бы на Крещение или после бани, насчитывается около 36 тыс.

Евгения Шевцова