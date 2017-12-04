Фермеры и ЛПХ Тюменской области производят половину сельхозпродукции региона

duma72.ru

Тюменские фермеры, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства в 2016 году произвели почти половину продукции сельского хозяйства региона – 49,7%. Такие данные привел на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям заместитель губернатора, директор департаменты АПК Владимир Чейметов.

"В Тюменской области более 172 тысяч личных подсобных хозяйств, - отметил он. - Более тысячи ста крестьянско-фермерских. В общей сложности почти половина производства сельскохозяйственной продукции у нас, по данным статистики, именно в таких хозяйствах".

Предприятиями малых форм хозяйствования произведено, по данным департамента, 46,7% от общего объема произведенного молока, 37% - мяса всех видов, 72,3% - картофеля, 68,9% - овощей.

В 2017 году в сельском хозяйстве наблюдаются те же тенденции. За 9 месяцев производство основных видов продукции животноводства в данном секторе составляет: молоко – 45,7%, мясо всех видов – 17,1%. Дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, по словам Владимира Чейметова, является механизмом, способствующим повышению доходности граждан, проживающих в сельской местности, обеспечивающим самозанятость, гарантирующим социальную и экономическую стабильность сельских территорий.

Тюменское село многоукладно, и производство продукции в хозяйствах любой формы, по словам председателя комитета Владимира Ковина, всегда в центре внимания парламентариев. Депутаты отметили, что действующие в регионе меры государственной поддержки в достаточной мере стимулируют развитие малых форм хозяйствования на селе. Для создания условий для расширения и модернизации производственной базы малых форм хозяйствования им предоставляются субсидии на возмещение стоимости приобретения, в том числе на условиях лизинга, новой сельхозтехники и оборудования в размере до 20% от их стоимости.

С 2016 года в области реализуются мероприятия по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. С 2017 года предоставляется государственная поддержка на развитие семейных животноводческих ферм.

Применение новых технологий, повышение генетического потенциала растений и животных невозможно без технического перевооружения производства, развития племенного животноводства. В этих целях субсидируются приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, племенное животноводство, выделяются гранты.

Борис Олейник