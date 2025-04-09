Тюменцы представят регион на международной премии #Мывместе в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Региональный представитель федеральной платформы Добро.рф Валентина Галдаева и "серебряный" волонтер, посол доброй воли Вера Тухватуллина представят Тюменскую область на международной премии #Мывместе в Национальном центре "Россия" в Москве 12 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На площадке также пройдет презентация национального проекта "Молодежь и дети". Старт сезона приурочен к 5-летию одноименного общероссийского проекта взаимопомощи, Дню космонавтики и Году защитника Отечества.

Отметим, тюменцы каждый год участвуют в премии, предлагая свои идеи и успешно реализуя их в регионе. В 2024 году в финал премии вышли две инициативы — ЭКО-секонд "Чулан" Ольги Бабинцевой и "Мое Обь-Иртышье" Евгения Вязова. Евгений занял третье место. Стать участником премии могут все желающие, подав заявку на сайте премия.мывместе.рф.