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367 метров старого водопровода заменили в Калининском округе Тюмени

Общество, 17:10 09 апреля 2025

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

367 м старого водопровода заменили в районе ул. Флотской в Тюмени. Вместо устаревших чугунных труб диаметром 100 мм построили современный полимерный водопровод диаметром 160 мм. Это увеличит производительность сети и повысить надежность водоснабжения для всех абонентов, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Специалисты установили 13 новых задвижек на трубах диаметром 100, 150, 200 мм. Они минимизируют район отключения в случаях ограничения подачи ресурса. Реконструировали семь водопроводных колодцев, установили новый пожарный гидрант.

"Водоканал последовательно меняет старые сети на трубы из современных материалов. Чугунные водопроводы уже отслужили свой век и подвержены аварийным повреждениям. Полимерный трубопровод обеспечивает надёжную подачу ресурса и сохраняет качество чистой питьевой воды на всём пути до потребителя. После завершения всех этапов реконструкции в границах улиц Флотской, Полевой и Ямской все трубы будут из современных полимерных материалов", - отметил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

Сегодня к обновленной сети подключают Центральный тепловой пункт и дома по адресам: ул. Флотская, 30, Полевая. В конце апреля к новому водопроводу подключат оставшиеся дома.

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