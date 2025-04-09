Тюменская область имеет уникальное туристское позиционирование

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Важной частью повестки для большинства регионов является вопрос поиска своего уникального туристического позиционирования. В числе успешных примеров — Санкт-Петербург "Создавать великое", Нижний Новгород "Столица закатов", Тюменская область "Термальная столица России", сообщает Минэкономразвития РФ.

Региональные эксперты дают позитивные прогнозы турпотоков на 2025 год. Ожидаемый рост в среднем составит от 8 до 17 %.

Эксперты ведомства определили самые эффективные каналы коммуникации для привлечения туристов. По итогам 2024 г. 93 % опрошенных к ним отнесли собственные соцсети, 81 % — сайты регионов, ТИЦ и городов, 79 % — выставки и внешние туристические мероприятия, 70 % — статьи и публикации в СМИ, 63 % — передачи о путешествиях.

"Положительный прогноз турпотоков связывают с хорошими результатами акций раннего бронирования на летний и зимний туристические сезоны, стремительным развитием автомобильного и активного туризма. Отдельно эксперты выделяют доработку турпродуктов в соответствии с ожиданиями и возрастными особенностями туристов. Кроме того, активно развиваются межрегиональные проекты: "БАМ туристический" в зоне Байкало-Амурской магистрали, Великий шелковый путь, проходящий по территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа и другие. Они позволяют совмещать сразу несколько регионов в одном путешествии", - пояснили в Минэкономразвития.