Слет активистов "Позитив" состоится в Тобольске

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Слет городских активистов, пропагандирующих здоровый образ жизни, "Позитив" состоится в Тобольске 5 и 6 декабря.

Конференция состоится во Дворце творчества детей и молодежи. Участие в ней примут общественники, ратующие за здоровье, спорт, активность населения. 130 представителей 24 волонтерских отрядов города, которые подведут итоги работы 2017 года и наметят планы на будущее, сообщает комитет по молодежной политике Тобольска.

Состоятся мастер-классы по обучению лидерским навыкам, квест-игра "Тропа здоровья". Кроме того, пройдет конкурс макетов флагов волонтерских отрядов.