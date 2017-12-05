Омский водитель попался в Тюмени с фальшивым удостоверением МВД

ГИБДД Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в использовании фальшивого удостоверения внутренних войск МВД, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, на подъезде к Тюмени инспектор ДПС остановил автофургон, за рулем которого находился 39-летний житель Омской области. Мужчина для беспрепятственного проезда через стационарный пост полиции предъявил удостоверение внутренних войск МВД РФ. Документ вызвал подозрение, и водителя доставили в полицию для разбирательства.

Как показала экспертиза, бланк удостоверения был выполнен способом цветной струйной печати с применением копировально-множительной техники.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд. Мужчине грозят исправительные работы.