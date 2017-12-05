Тюменец украл из гаража компьютеры и перфоратор

Фото следственного комитета РФ

Мужчину, обворовавшего чужой гараж, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в отдел полиции обратился мужчина, у которого из гаража на ул. Новгородской похитили компьютеры и перфоратор.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний местный житель. Злоумышленник в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вскрыл гараж, украл ноутбук, нетбук и перфоратор. Похищенное тюменец сдал в комиссионный магазин, вырученные деньги потратил. В настоящее время ноутбук и перфоратор возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.