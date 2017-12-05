В Югре расследуют двойное убийство в охотничьем домике

Останки двух мужчин обнаружены на месте обгоревшей охотничьей избы на территории Леушинского лесничества, примерно в 72 км от п. Мортка Кондинского района Югры, 4 декабря.

По данному факту следователи Урайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Личность погибших установлена – это жители п. Мортка 1983 и 1972 годов рождения, один из которых являлся владельцем охотничьего домика.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, совершившего преступление, и установление всех обстоятельств произошедшего.