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Для тюменцев подготовили первобытный Новый год, встречи с Дедом Морозом и царем Берендеем

15:58 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Разнообразные новогодние путешествия предлагают гостям и жителям региона специалисты туристко-информационного центра "Агентство туризма и продвижения Тюменской области".

В Тюмени для школьников подготовили познавательно-развлекательную программу "Первобытный Новый год", где им расскажут про вечнозеленые леса и лесные чудеса, познакомят с секретами дружбы животных и хвойных деревьев.

На праздники в Тюмени украсят 28 живых и 4 искусственные ели, а также установят четыре светодинамические. На уникальной четырехуровневой набережной Туры зальют каток, а также в программе светящийся фонтан, необычное пианино, световые панно, инсталляции "С Новым годом!", снежинки, объемные декоративные конструкции, большие елочные шары, гирлянды вперемежку с основными достопримечательностями Тюмени.

"Ялуторовск новогодний" пригласит в древний острог на встречу с царем Берендеем, Снегурочкой, веселыми персонажами и, конечно же, с самим Дедом Морозом. Гости покатаются на ледяной горке, на санях. В интерьерах уютного дома декабриста М.И.Муравьева-Апостола гости проведут незабываемый вечер в лучших традициях празднования Рождества в дворянских домах в XIX веке.

"Тобольск новогодний" удивит обзорной экскурсией по городу с посещением жемчужины Сибири - Тобольского кремля. Экскурсия во Дворец наместника познакомит с историей управления Сибирью на одной из самых лучших коммуникативных площадок города и региона. Сибирский Дед Мороз вручит гостям памятную грамоту в туристическом комплексе Абалак.

"Мы в самом начале пути по продвижению туризма Тюменской области, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор агентства Мария Трофимова. - И организация новогодних каникул, это наше первое мероприятие. Наша задача помочь жителям узнать как можно больше информации о своем регионе. Когда каждый тюменец будет осведомлен о туристическом потенциале региона, он сможет поделиться этим "со всем миром".

Подробную консультацию об экскурсионных турах, о гостиницах, где лучше остановиться с семьёй, о кафе и ресторанах можно получить по телефону (3452) 568972, а также написав на электронную почту агентства visittyumen@gmail.com.

"В декабре будет запущен информационный интернет-портал, мобильно приложение, - поделилась планами Мария Трофимова. - Мы хотим, чтобы население региона знало, куда надо обращаться за полной информацией о туристическом потенциале региона, о его возможностях организовать комфортный и содержательный отдых. В следующем году мы так же планируем открыть мобильные информационные киоски на авто и железнодорожном вокзалах, в аэропорту, в Ялуторовске и Тобольске. В дальнейшем появятся павильоны, где будет представлена сувенирная продукция".

ГАУ "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" расположено в Тюмени по улице Сакко 30. Оно работает с 9 до 18 часов каждый день. Выходные – суббота и воскресенье.

Борис Олейник

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Теги: путешествия , Новый год , туризм

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