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В викуловской библиотеке расскажут, как встретить Новый год

19:01 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Новый год, фото ИА "Тюменскяа линия"

Самые интересные книги на тему зимы и Нового года объединили библиотекари Викуловской детской районной библиотеки в выставку "Вместе с книгой в Новый год".

Для школьников они подготовили раздел "Праздник елки и зимы", где можно найти варианты костюмов на маскарад и новогодний утренник. Кроме идей, в книгах представлены выкройки и подробное описание процесса изготовления костюма.

Дошколятам и младшим школьникам пригодится раздел "Стихи для Деда Мороза". Еще один раздел - "Новогодние сказки" - напомнит о чудесах этого праздника и интересных историях. В него вошли произведения как русских, так и зарубежных авторов.

Представлена на выставке и периодика на новогоднюю тему. "Мастерская Деда Мороза" расскажет, как украсить дом к празднику, сделать елочные игрушки своими руками, какие игры и конкурсы можно провести в кругу семьи, чтобы праздник получился по-настоящему веселым.

Выставка открыта до 7 января 2018 года.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , библиотека , Новый год , книжная выставка

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