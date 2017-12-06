О связи поколений в искусстве тюменцам расскажет сотрудник Русского музея

Спецпроект "Работа никогда не завершается", фото - uralbiennale.ru

Лекция "Искусство как связь поколений" состоится в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 7 декабря, начало в 18 часов.

Встреча пройдет в рамках образовательной программы специального проекта 4-й Уральской индустриальной биеннале.

Тему "Искусство как связь поколений" раскроет критик и куратор Олеся Туркина – ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея (Санкт-Петербург). Речь пойдет о развитии современного искусства в контексте классического музея, сообщается на сайте museum-72.ru.