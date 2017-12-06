up

6.12.2017 среда

EUR 69.6327

USD 58.6924

В Тюмени -5..-7 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

О связи поколений в искусстве тюменцам расскажет сотрудник Русского музея

13:15 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Спецпроект "Работа никогда не завершается", фото - uralbiennale.ru

Лекция "Искусство как связь поколений" состоится в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 7 декабря, начало в 18 часов.

Встреча пройдет в рамках образовательной программы специального проекта 4-й Уральской индустриальной биеннале. 

Тему "Искусство как связь поколений" раскроет критик и куратор Олеся Туркина – ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея (Санкт-Петербург). Речь пойдет о развитии современного искусства в контексте классического музея, сообщается на сайте museum-72.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Словцова , искусство , лекция , Уральская биеннале , образование , музейный комплекс им

Последние новости

15:49 Тюменцы успешно выступили на конкурсе социальных программ УФО
15:38 Завод "Ямал СПГ" начал производство сжиженного природного газа
15:27 Будущее принадлежит электронным госуслугам, считает губернатор
15:16 Резиденты технопарка получили субсидию из областного бюджета на реализацию проектов
15:05 Около девяти тысяч выпускников Тюменской области написали итоговое сочинение
14:54 Северный широтный ход выведет экономику УФО на новый уровень, считает Владимир Якушев
14:43 Неадекватную водительницу дважды задержали в Тюмени
14:32 Гран-при фестиваля "Без слов" завоевал омский хореографический дуэт Фото
14:21 Тюменские полицейские вернули хозяйке украденного коня
14:10 В Тюменской области гриппа не выявлено
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Будущее принадлежит электронным госуслугам, считает губернатор

Северный широтный ход выведет экономику УФО на новый уровень, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: конфликтные люди расшатывают команду

Политика

Шестьсот человек обратились в юридическую приемную Анатолия Карпова в Тюмени

Анатолий Карпов поздравил победителей шахматного турнира, посвященного Международному дню инвалида

В зеленый пояс Тюмени войдут почти шестьдесят семь тысяч гектаров насаждений

Экономика

Завод "Ямал СПГ" начал производство сжиженного природного газа

Тюменская область намерена расширять поставки сельхозпродукции в северные округа

В Ярковском районе строится крупный молочный комплекс

Общество

Тюменцы успешно выступили на конкурсе социальных программ УФО

Резиденты технопарка получили субсидию из областного бюджета на реализацию проектов

Около девяти тысяч выпускников Тюменской области написали итоговое сочинение

Спорт

Лучших спортивных педагогов определили в Тюменской области

Тюменских биатлонистов отметили государственными спортивными стипендиями

ХК "Тюменский Легион" уступил в Челябинске

Происшествия

Неадекватную водительницу дважды задержали в Тюмени

Тюменские полицейские вернули хозяйке украденного коня

Курганские конокрады ждут решения суда
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+