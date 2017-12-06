В Югре двое братьев напали на таксиста и забрали его машину

Фото следственного комитета РФ

Мужчин, подозреваемых в нападении на таксиста, задержали в Нефтеюганском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, 29-летний таксист прибыл на место вызова в садовое товарищество "Победит", к нему в машину сели двое пьяных мужчин. По пути они напали на водителя, избили, порезали и на его автомобиле скрылись с места происшествия. Таксиста доставили в больницу.

Подозреваемых задержали инспекторы ДПС на территории Нефтеюганского района. Ими оказались два брата 32 и 29 лет.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.