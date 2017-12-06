Тюменские ориентировщики будут искать медали в Перми

Фото: СДЮСШОР № 2

Воспитанники отделения спортивного ориентирования СДЮСШОР № 2 отправились на первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах в Перми, которое пройдет с 7 по 14 декабря.

Двенадцать спортсменов в возрасте от 13 лет и старше будут отстаивать честь областного центра в борьбе с представителями Пермского, Алтайского и Хабаровского краев, Курганской, Вологодской, Тамбовской областей, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Участникам предстоит выступить в лыжных гонках: лонг, классика, многодневная и спринт.

Церемония закрытия соревнований пройдет 14 декабря, сообщает школа олимпийского резерва № 2.