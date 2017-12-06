Гран-при фестиваля "Без слов" завоевал омский хореографический дуэт

II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей «Без слов». Фото Владимира Чебалдина

Дуэт "Two Me Dance Company" из Омска завоевал Гран-при II Всероссийского фестиваля хореографических спектаклей "Без слов" за постановку "Прекома". Событие проходило в тюменском молодежном театральном центре "Космос" с 1 по 4 декабря.

Поговорить на языке тела в Тюмень приехали коллективы из Кургана, Челябинска, Омска, Перми, Уфы, Липецка и Тюмени. Диапазон направлений - от классики до уличного танца.

У "Без слов" была не только конкурсная, но и гостевая программа: танцевальная компания "Окоём" (Екатеринбург) и номинант на премию "Золотая Маска-2017" театр танца "нОга" (Омск) представили свои спектакли 1 декабря.

Председатель жюри фестиваля, балетмейстер, художественный руководитель танцевальной компании "Окоём" (Екатеринбург) Александр Гурвич отметил разницу между первым и вторым фестивалем.

"Если сравнивать с прошлым годом, то в этот раз это действительно фестиваль современного танца. В первом было много нарративных работ, где в основе лежала сюжетность и происходящее можно было пересказать словами. В этом году нет вопросов вообще, зачем люди обращаются к иной форме. Сегодня я понимаю, что, если человек делает спектакль, значит по-другому высказать не может", – рассказал Александр Гурвич.

Шесть специальных призов распределились следующим образом:

"За хореографическую интерпретацию литературного произведения" – "Свободный театр современного танца" (Пермь). Спектакль "Йа или Жизнь насекомых";

"За искренность в исполнении" – театр танца "Без слов" (Липецк). Спектакль "Разговоры до 16 и старше";

"За композиционное решение" – театр танца "Без слов" (Липецк). Спектакль "Система";

"За режиссерское решение" – театр танца “Deep Vision” (Челябинск). Спектакль "Игра С Нулевой Суммой";

"За креативный подход в решении спектакля" – народный театр танца "Ренессанс" (Уфа). Спектакль "Птичий двор";

"За классическую инсценировку детского спектакля" – театр танца "Серебряные нити" (Пермь). Балет-сказка "Гадкий утенок".

﻿ II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей «Без слов». Фото Владимира Чебалдина 1 /

Владислав Соколов