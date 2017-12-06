Петр Вагин обсудил с квартальными и участковыми Тюмени охрану общественного порядка

Фото пресс-службы УМВД по Тюмени

Начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин провел встречу с участковыми уполномоченными полиции, главами районов Тюмени, квартальными и представителями Общественного совета, созданного при ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюмени, целью встречи было не только оценить профилактическую работу участковых, но и определиться с участием в охране общественного порядка добровольных помощников общественных формирований. Петр Вагин доложил присутствующим об оперативной обстановке на территории города, разъяснил порядок реагирования сотрудников полиции на заявления и сообщения о событиях, а также напомнил основные правила безопасности.

О проведенной работе по выявлению и пресечению преступлений, о принимаемых мерах по профилактике пьянства среди населения, предупреждению бытовой преступности и насилия в семье, курению в неположенных местах, а также о других направлениях деятельности службы участковых уполномоченных рассказал начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Владимир Комаровский.

Квартальные и сотрудники полиции обменялись контактными телефонами для совместной координации работы по данному направлению. Присутствующие с большим вниманием слушали информацию правоохранителей, им было интересно знать все, что имеет отношение к обеспечению их личной и имущественной безопасности.

Встреча оживилась, когда председатель Общественного совета УМВД России по Тюмени, сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Переторонин внес пожелания о взаимодействии участковых уполномоченных и жителей, проживающих на обслуживающей территории.

Квартальная восточной части города выразила благодарность за добросовестное отношение к работе в адрес своих участковых, а также отметила результативность от проделанной работы. Участники встречи выразили свое мнение о работе участковых инспекторов, высказали ряд пожеланий и внесли предложения по ее совершенствованию.

Подводя итоги встречи, Петр Вагин подчеркнул, что такая форма взаимодействия с общественностью, то есть живое общение, позволяет не только объективно оценить работу участковых на той или иной территории обслуживания, но и эффективно, в сжатые сроки, принять меры по решению вопросов, которые волнуют граждан.

﻿ Фото пресс-службы УМВД по Тюмени 1 /